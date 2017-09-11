"Ирма" превратила строительный кран в спиннер
Происшествия | 11 сентября 2017 года, 14:41
Ураган "Ирма" добрался до Флориды, где превратил строительный кран в спиннер.
Видео с кадрами бушующего урагана появилось в одной из социальных сетей. На кадрах видно, как "Ирма" раскрутила строительный кран, превратив его в нечто, похожее на гигантский спиннер.
В настоящее время "Ирма" установила новый рекорд по времени сохранения наивысшей, пятой, категории опасности в течение трех суток. Сейчас скорость ветра в эпицентре стихии достигает 220 км/ч.
Источник: Телеканал РЕН ТВ