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Уголовный суд первой инстанции в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) начал рассмотрение дела стюардессы из Латвии, вымогавшей 100 000 долларов у гражданина Азербайджана, угрожая опубликовать компрометирующие фотографии жены этого мужчины.

Как отмечает портал Rus.lsm.lv со ссылкой на Gulf News, 31 декабря 2016 года 35-летний коммивояжер из Азербайджана получил сообщение на Instagram-аккаунт от 29-летней латвийской стюардессы. Она писала, что располагает информацией о том, что у супруги мужчины на стороне роман, и у нее есть снимки жены с любовником.

Азербайджанец потребовал предоставить фотографии, чтобы убедиться в правдивости информации, однако, по его словам, стюардесса потребовала 100 000 долларов. Каждое фото она оценила в 10 000 долларов, однако, получив деньги, стала требовать еще, угрожая разослать информацию всем родственникам и друзьям.

Мужчина сообщил о происходящем полиции ОАЭ, сотрудники которой отследили Instagram-аккаунт женщины и арестовали ее. При этом стало известно, что шантажистка вступила в связь с бывшим любовником своей жертвы. И именно он и предоставил компрометирующие фото.

Стюардессе и ее любовнику удалось разрушить брак азербайджанца. Гражданка Латвии при этом в суде отрицала, что пыталась угрожать своей жертве и отвергла обвинение в шантаже. Ее подельник объявлен в розыск.

Приговор будет объявлен 10 октября.