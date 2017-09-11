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10 сентября, после четырех часов вечера сотрудники Курземского управления Рижской муниципальной полиции отправились на вызов в Ильгуциемс, где двое детей взорвали самодельную взрывчатку. Об этом сообщает портал Nra.lv.

Прибыв на место происшествия, полицейские встретили вызвавшую их женщину вместе с ее мужем и маленькой дочерью. Женщина рассказала, что во время прогулки с семьей она заметила двух мальчиков, которые бежали по проезжей части. Женщина стала наблюдать за детьми и заметила, как они подбежали к дорожному знаку, у которого оставили бутылку. Когда бутылка стала дымиться, женщина поняла, что это, скорее всего, взрывчатка. Она подбежала к дочери и накрыла ее своим телом. Бутылка не взорвалась и никто не пострадал, сообщили в полиции.

Вызвавшая полицию женщина указала на мальчика, которого поймал ее муж на месте происшествия. Малолетний нарушитель объяснил, что взрывчатку он смастерили вместе с другом, используя бытовую химию. 13-летний хулиган был доставлен в дежурное отделение полиции. Чуть позже его забрала мать.

Материалы дела переданы отделу по предотвращению детских преступлений муниципальной полиции Риги.