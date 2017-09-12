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Лиепайский суд вынес приговор по делу о жестоком избиении младенце, которому пьяные родители сломали череп, пишет портал liepajniekiem.lv.

ЧП произошло два года назад, однако судебный процесс, в ходе которого выяснились все детали дела, закончился только в начале сентября 2017 года, пишет NRA. 23-летняя мать девочки Анна Мария Мельникова и 37-летнений отчим Айвар Брунавс, будучи в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избили свою 7-месячную дочь, в результате чего у девочки констатирован перелом черепа.

Отчим кричал на ребенка за то, что она громко плачет, бил ее по попе и по лицу, клал ребенка на живот, чтобы ее лицо упиралось в подушку. Девочка не переставала плакать, после чего Брунавс запихнул ей в рот ее стопу, бил ногой по лицу, травмировав губу и десны до крови.

После этого отчим схватил девочку за обе руки, стал таскать по дивану, а затем, когда поднес ребенка к краю кроватки, отпустил руки. Ребенок упал на паркетный пол и ударился головой. В больнице у девочки констатировали сотрясение мозга, а также пролом черепа в области лба.

Суд приговорил отчима к одному году и 9 месяцам условно. Матери же назначили 220 часов принудительных работ. После этого случая Брунавс и Мельникова разошлись, а девочку удочерила другая семья.

В течение двух лет, пока тянулся этот судебный процесс, женщина родила еще одного ребенка,