Происшествия |

10 сентября, около 11:00, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) отправились в Кенгарагс – прохожие сообщили о нетрезвой женщине, валявшейся на земле с маленьким ребенком.

Прибывшие на место происшествия полицейские увидели женщину, которая была в грязной одежде, к волосам прилипли листья деревьев. Мужчина, который вызвал полицию, рассказал, что рядом с этой женщиной была маленькая девочка, которая незадолго до приезда полиции зашла в магазин.

Во время разговора женщина рассказала, что в этот день поссорилась с другом и указала на стоящего неподалеку мужчину. Он подошел к полицейским и сказал, что встречался с бывшей подругой, и это стало причиной скандала. Вскоре после этого мать ребенка стала пить и взяла с собой шестилетнюю дочь.

Во время проверки данных выяснилось, что женщина уже неоднократно попадала в поле зрения полиции по факту невыполнения родительских обязанностей. Проверка на алкоголь показала 1,27 промилле.

Женщину задержали и доставили в дежурную часть, где составили протокол за пребывание в общественном месте в нетрезвом виде, которое унижает честь и достоинство человека. Ребенка доставили в безопасное место – кризисный центр. Материалы дела переданы отделу профилактики детских правонарушений РМП и Рижскому сиротскому суду.