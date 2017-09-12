Происшествия |

Сотрудники Государственной полиции задержали юношу, который до этого попадал в поле зрении правоохранительных органов уже 121 раз.

Вчера, 12 сентября, молодой человек пытался украсть бутылку виски в одном из магазинов Чекуркалнса. Его задержали сотрудники торгового центра. После этого юноша был доставлен в отделение муниципальной полиции.

Выяснилось, что полиции он известен с 2001 года. Более того, за это время молодой человек попадал в поле зрения правоохранительных органов уже 121 раз - за кражи и употребление наркотиков.

В ходе разговора юноша сознался, что накануне у него уже получилось украсть бутылку виски объемом 0,7 литров.

В настоящее время принимается решение о мере пресечения.