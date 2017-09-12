Идет на рекорд: юноша попадал в полицейский участок 121 раз (1)
Происшествия | 12 сентября 2017 года, 13:36
Сотрудники Государственной полиции задержали юношу, который до этого попадал в поле зрении правоохранительных органов уже 121 раз.
Вчера, 12 сентября, молодой человек пытался украсть бутылку виски в одном из магазинов Чекуркалнса. Его задержали сотрудники торгового центра. После этого юноша был доставлен в отделение муниципальной полиции.
Выяснилось, что полиции он известен с 2001 года. Более того, за это время молодой человек попадал в поле зрения правоохранительных органов уже 121 раз - за кражи и употребление наркотиков.
В ходе разговора юноша сознался, что накануне у него уже получилось украсть бутылку виски объемом 0,7 литров.
В настоящее время принимается решение о мере пресечения.
Или в Латвии юноши до пенсии?