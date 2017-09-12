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Сейчас в Латвии находятся латыши, которые живут в американском штате Флорида, затронутом ураганом "Ирма". Из-за природной стихии пара была вынуждена отменить полет в Америку. Об этом пишет Nra.lv.

Американские латыши Георгс и Даце рассказали в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд", что не знают цел ли их дом и все ли в порядке с родными.

"Мы не знаем, что сейчас там происходит! Не знаем есть ли какие-то повреждения у нашего дома и живы ли родственники", - поделилась Даце.

В свою очередь ее муж Георгс настроен более оптимистично.

"Супруга видит ситуацию в слишком темных тонах", - отметил он.

В воскресенье утром супругам удалось связаться с дочерью, которая живет в штате Флорида в городе Нейплс.

"Она рассказала, что в городе царит паника, жители стараются убежать от разрушительного урагана. Дочь также была возмущена тем, что ей приходиться оставить дом. Больше она не выходит на связь. Мы надеемся, что с ней все хорошо", - рассказали супруги.

Также они не знают, когда смогут вернуться в Америку.

"Если там все затоплено, то мы останемся в Латвии", - сказали Георгс и Даце.

Пара, живущая в США более 70 лет признается, что им еще не доводилось переживать ураган пятой категории, а именно такую присвоили "Ирме".

Каждый день Георгс и Даце пытаются дозвониться до родственников, но тщетно. Связь еще не восстановлена.

Напомним, по прогнозам властей, от урагана в той или иной степени могут пострадать более 30 миллионов человек. Эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды. Около 114 тысяч человек размещено в 500 временных убежищах.