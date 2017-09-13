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"Ядовитый газ" в Вецмилгрависе: ГПСС получила 400 звонков от жителей (4)

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Происшествия | 13 сентября 2017 года, 08:17

Во вторник вечером жители Вецмилгрависа сообщили о специфическом запахе, который распространился по району от порта, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

В промежутке с 20 до 23 часов на номер 112 было получено более 400 звонков.

Прибыв на предполагаемое место распространения запаха, спасатели вместе с Государственной службой окружающей среды и полицией порта обследовали территорию, но конкретный источник запаха найти не удалось.

Дальнейшую работу будет проводить Государственная служба окружающей среды.

Информация передана в Рижскую думу, Госполицию и Службу неотложной скорой помощи.

Напомним, во вторник вечером в редакцию радио Baltkom обратились жители района Вецмилгравис, которые обеспокоены сильным запахом газа.

“Запах ужасный. Невозможно открыть окна”, - сообщил радио Baltkom один из жителей района Дмитрий.

"Пахнет скверно. Что это?", - сообщения такого содержания появились в социальной сети facebook.

Как рассказал радио Baltkom Дмитрий, люди закрывали окна мокрыми полотенцами.

ГПСС получила вызов в порт в районе Вецмилгрависа в 19.50, очевидцы сообщали о запахе газа. На месте работали 4 бригады и 19 человек.

Вице-мэр Риги Андрис Америкс написал в своем facebook, что Вецмилгрависе проверяются портовые терминалы связы с возможным загрязнением.

Комментарии 4
Feliks Zapereckis1 час назад
Ko dara Gerharda kungs? Tikai gudri runā. Bet vajadzētu ar savu ministriju arī kaut ko darīt.
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Лёлик10 минут назад
Ну вот и превращается наша Латвия в европейскую свалку , это конечно всё проделки Путина...
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Слов нет...31 минуту назад
Ужас! Вонь! Людей травят!Позор Рига:/
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