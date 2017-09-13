Полиция Великобритании вызволила десять "рабов" из Латвии
Происшествия | 13 сентября 2017 года, 09:20
Полиция Великобритании по подозрению в эксплуатации и содержании в рабских условиях людей задержала в понедельник в городе Дерби шесть человек.
В ходе операции были вызволены десять граждан Латвии, которые, как считает полиция, стали жертвами незаконной торговли людьми.
Латвийцы работали в Великобритании за очень небольшое вознаграждение. У полиции есть подозрения, что "рабы" не имели доступа к своим банковским счетам, которые были открыты на их имя.
О жертвах в настоящее время заботятся ответственные службы Великобритании.
"Мы работаем в тесном сотрудничестве с латвийскими органами власти и очень благодарны за их поддержку", - рассказал об операции старший инспектор британской полиции Рик Алтон.