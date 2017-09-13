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Полиция Великобритании по подозрению в эксплуатации и содержании в рабских условиях людей задержала в понедельник в городе Дерби шесть человек.

В ходе операции были вызволены десять граждан Латвии, которые, как считает полиция, стали жертвами незаконной торговли людьми.

Латвийцы работали в Великобритании за очень небольшое вознаграждение. У полиции есть подозрения, что "рабы" не имели доступа к своим банковским счетам, которые были открыты на их имя.

О жертвах в настоящее время заботятся ответственные службы Великобритании.

"Мы работаем в тесном сотрудничестве с латвийскими органами власти и очень благодарны за их поддержку", - рассказал об операции старший инспектор британской полиции Рик Алтон.