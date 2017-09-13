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Вчера помощь медиков понадобилась двум жителям района Вецмилгравис, который жаловались на плохое самочувствие из-за неприятного запаха, рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

На месте ЧП, где предположительно произошла утечка меркаптана, вчера дежурила одна бригада "скорой", но ее помощь никому не понадобилась

Однако позже, около 22.30, медики получили вызов от двух персон, которым стало плохо: жаловались на головную боль и тошноту. Вероятнее всего, причиной плохого самочувствия стало вещество с едким запахом.

Усиленная помощь из-за утечки в Вецмилгрависе не понадобилась.

По словам представителя Государственной службы охраны окружающей среды Маруты Буклевич, вещество, которое, возможно, могло стать причиной резкого запаха, называется меркаптан. Она отметила, что в небольших количествах это вещество не может причинить вред здоровью.

Во вторник вечером жители Вецмилгрависа сообщили о специфическом запахе, который распространился по району от порта, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

В промежутке с 20 до 23 часов на номер 112 было получено более 400 звонков. Прибыв на предполагаемое место распространения запаха, спасатели вместе с Государственной службой окружающей среды и полицией порта обследовали территорию, но конкретный источник запаха найти не удалось.