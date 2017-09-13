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Вчера помощь медиков понадобилась двум жителям района Вецмилгравис, который жаловались на плохое самочувствие из-за неприятного запаха, рассказала радио Baltkom представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

На месте ЧП, где предположительно произошла утечка меркаптана, вчера дежурила одна бригада "скорой".

Однако позже, около 22.30, медики получили вызов от двух персон, которым стало плохо: жаловались на головную боль и тошноту. Вероятнее всего, причиной плохого самочувствия стало вещество с едким запахом.

По словам Букши, потерпевшие находились на территории терминала.

"Мы только констатируем случаи, поэтому не можем знать о причинах. Точно об этом может сказать только Государственной службы охраны окружающей среды. Они уже высказали свое предположение", - рассказала представитель СНМП.

Она также отметила, что служба работала в обычном режиме, режим повышенной готовности не вводился.

По словам представителя Государственной службы охраны окружающей среды Маруты Буклевич, вещество, которое, возможно, могло стать причиной резкого запаха, называется меркаптан. Она отметила, что в небольших количествах это вещество не может причинить вред здоровью.

Во вторник вечером жители Вецмилгрависа сообщили о специфическом запахе, который распространился по району от порта, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

В промежутке с 20 до 23 часов на номер 112 было получено более 400 звонков. Прибыв на предполагаемое место распространения запаха, спасатели вместе с Государственной службой окружающей среды и полицией порта обследовали территорию, но конкретный источник запаха найти не удалось.