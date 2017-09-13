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Пенсионер пугал детей половым органом (3)

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Происшествия | 13 сентября 2017 года, 14:37

Рижская муниципальная полиция 11 сентября задержала 64-летнего мужчину, который показывал детям свой половой орган.

Очевидцы сообщили, что у одного из учебных заведений в Торнякалнсе пугал детей, после чего скрылся. Сотрудники полиции обследовали территорию и нашли подходящего под описания человека. Он признался, что был у учебного заведения, но на вопрос об обнажении лишь усмехнулся.

Дальше дело передано Государственной полиции, за такое нарушение грозит до 5 лет лишения свободы.

Комментарии 3
11861 час назад
Пять лет, все дела... Но почему же, чёрт возьми, отчиму, проломившему череп младенцу, дали лишь полтора года условно?!
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Зина37 минут назад
Потому-что пенсионер пугал головой ВВФ, а это садизм.
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вася23 минуты назад
А вы уверены что дети испугались его орган? они в школе не проходят уроки анатомии и не сидят в интернете где везде порнуха?
Мы над такими в детстве смеялись и камнями в них кидались а нынешние дети пуганные? Ну не верю.
А вообще уже страшно поссать в кустах а то сразу набегут безумные мамашкии, вызовут ментов и будут орать что наверное ссущий хотел изнасиловать ребенка.
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