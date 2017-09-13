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Рижская муниципальная полиция 11 сентября задержала 64-летнего мужчину, который показывал детям свой половой орган.

Очевидцы сообщили, что у одного из учебных заведений в Торнякалнсе пугал детей, после чего скрылся. Сотрудники полиции обследовали территорию и нашли подходящего под описания человека. Он признался, что был у учебного заведения, но на вопрос об обнажении лишь усмехнулся.

Дальше дело передано Государственной полиции, за такое нарушение грозит до 5 лет лишения свободы.