Пенсионер пугал детей половым органом (3)
Происшествия | 13 сентября 2017 года, 14:37
Рижская муниципальная полиция 11 сентября задержала 64-летнего мужчину, который показывал детям свой половой орган.
Очевидцы сообщили, что у одного из учебных заведений в Торнякалнсе пугал детей, после чего скрылся. Сотрудники полиции обследовали территорию и нашли подходящего под описания человека. Он признался, что был у учебного заведения, но на вопрос об обнажении лишь усмехнулся.
Дальше дело передано Государственной полиции, за такое нарушение грозит до 5 лет лишения свободы.
Мы над такими в детстве смеялись и камнями в них кидались а нынешние дети пуганные? Ну не верю.
А вообще уже страшно поссать в кустах а то сразу набегут безумные мамашкии, вызовут ментов и будут орать что наверное ссущий хотел изнасиловать ребенка.