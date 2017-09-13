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Единый номер оперативных служб 112, который сегодня не работал по техническим причинам, снова работает, об этом Mixnews сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Номер 112 содержит Информационный центр Министерства внутренних дел, который в настоящее время предпринимает все необходимое для устранения неполадок. Номер 112 работает с 1997 года, и это первый раз, когда произошел подобный сбой.