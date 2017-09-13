Оперативный номер пожарно-спасательной службы снова работает
Происшествия | 13 сентября 2017 года, 16:22
Единый номер оперативных служб 112, который сегодня не работал по техническим причинам, снова работает, об этом Mixnews сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
Номер 112 содержит Информационный центр Министерства внутренних дел, который в настоящее время предпринимает все необходимое для устранения неполадок. Номер 112 работает с 1997 года, и это первый раз, когда произошел подобный сбой.