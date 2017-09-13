Происшествия |

Рейс Рига-Кельн авиакомпании Ryanair задержали на полтора часа, а затем и вовсе развернули в обратном направлении. Об этом сообщает портал TVNET.

Пассажирка, которая летела этим рейсом, планировала вернуться в Кёльн. Однако в аэропорту "Рига" и по пути в Германию её ожидали неприятные сюрпризы.

"Сначала наш рейс задержали на полтора часа, а потом, на полпути из Риги в Кёльн, куда мы летели, его и вовсе развернули. В итоге спустя три с половиной часа с того момента, как самолет должен был вылететь по расписанию, мы снова оказались в Риге" - рассказала девушка, летевшая рейсом Рига-Кельн FR3025 авиакомпании Ryanair.

Она сказала, что виной всему оказался пьяный дебошир.

"Самолет развернули практически на полпути. Такое решение было принято из-за того, что на борту разбушевался пьяный дебошир. Мало того, что изначально из аэропорта "Рига" самолет вылетел с опозданием на полтора часа (вместо 21:45 старт дали в 23:30), так ещё и в час ночи самолет опять приземлился в Риге. Самолет задержали без объяснения причин", - рассказала пассажирка.

Больше всего девушку удивляет то, что экипаж самолета принял решение развернуться.

"Я сидела в начале самолета, а агрессивный пассажир был в его конце, поэтому я не видела всех подробностей. Я не слышала криков, видела только как суетится экипаж. Остальные старались сохранять спокойствие - говорят, пьяный мужчина пытался завязать драку, кусался. Некоторые пытались его скрутить. Непонятно, почему надо было разворачивать рейс и лететь назад, если до Кёльна было примерно такое же расстояние как и до Риги? Не проще ли было всё-таки долететь до точки назначения и там с ним разбираться?" - недоумевает читательница.

Также девушка добавила, что после приземления самолёта в аэропорту "Рига", в салон зашли представители полиции. Они вывели агрессивного пассажира и опросили свидетелей. После произошедшего самолет ещё 40 минут стоял на дозаправке, из салона никого не выпускали. В Кельн самолет прилетел лишь в семь часов утра.

Известно, что из Риги в Кёльн лететь 2 часа 20 минут. Однако из-за непредвиденных обстоятельств пассажирам рейса FR3025 пришлось провести "в пути" около 9 часов.