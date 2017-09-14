Происшествия |

Утром 10 сентября сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции по камерам увидели заснувшего на остановке мужчину, мгновение спустя они заметили, что спящего человека грабят.

На место происшествия незамедлительно отправили ближайший экипаж, а сотрудники центра видеонаблюдения тем временем следили за перемещением вора.

Прибывшие на остановку полицейские разбудили уснувшего парня. Во время разговора выяснилось, что у него пропал мобильный телефон. В то же время еще один полицейский, следуя данным из центра видеонаблюдения, отправился искать вора.

Когда полицейские задержали подозреваемого в краже мужчину и отвели в оперативное транспортное средство, выяснилось, что у него этого телефона нет. Проверили также мужчину, который шел вместе с предполагаемым вором, но и у него не оказалось украденного телефона.

После долгих переговоров второй из мужчин сказал, что задержанный его знакомый виноват в краже, и что телефон он выкинул в канализационный сток. Тогда полицейские привели подозреваемого 26-летнего мужчину к стоку, где он, наконец, признался и сам согласился найти телефон.

Позже полицейские вернули телефон потерпевшему и сказали, что следует написать заявление в Госполицию. Молодой человек выразил удивление, что так быстро полиции удалось вернуть украденную вещь и согласился написать заявление в Государственную полицию.

Все задействованные в происшествии лица доставлены в Госполицию.