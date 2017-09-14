Происшествия |

Напротив главного входа в Origo, у привокзальной площади, произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом Mixnews сообщил очевидец.

По словам свидетеля аварии, автомобиль развернуло в сторону встречного движения. На улице Сатеклес образовалась пробка.

Радио Baltkom не удалось добиться комментариев от Госполиции.

Пользователи социальной сети Twitter делятся фотографиями с места происшествия.