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Возле Origo произошла авария с участием пассажирского автобуса (3)

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Происшествия | 14 сентября 2017 года, 17:27

Напротив главного входа в Origo, у привокзальной площади, произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом Mixnews сообщил очевидец.

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По словам свидетеля аварии, автомобиль развернуло в сторону встречного движения. На улице Сатеклес образовалась пробка.

Радио Baltkom не удалось добиться комментариев от Госполиции.

Пользователи социальной сети Twitter делятся фотографиями с места происшествия.

Комментарии 3
Дмитрий 49 минут назад
Есть подозрения, что с подземной стоянки выехала против движения
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Artk1 час назад
и как машину могло развернуть на встречную полосу, если там металическая преграда между встречным движением.
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Diodora Donyuk1 час назад
Есть пострадавшие?
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