Возле Origo произошла авария с участием пассажирского автобуса (3)
Происшествия | 14 сентября 2017 года, 17:27
Напротив главного входа в Origo, у привокзальной площади, произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом Mixnews сообщил очевидец.
По словам свидетеля аварии, автомобиль развернуло в сторону встречного движения. На улице Сатеклес образовалась пробка.
Радио Baltkom не удалось добиться комментариев от Госполиции.
Пользователи социальной сети Twitter делятся фотографиями с места происшествия.
Avārija pie t/c "Origo" #Rīga #Latvija. #sastrēgums. foto no @JanisWizard777 pic.twitter.com/drAVhKussh— BreakingLV (@breakinglv) 14 сентября 2017 г.
Есть подозрения, что с подземной стоянки выехала против движения
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и как машину могло развернуть на встречную полосу, если там металическая преграда между встречным движением.
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Есть пострадавшие?
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