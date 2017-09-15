Происшествия |

В Швеции около тысячи кур непонятным образом сбежали из перевозившего их грузовика во время движения. Водитель при этом не заметил пропажи и узнал о случившемся лишь через несколько часов. Об этом сообщает портал Vesti.ru.

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября на шоссе 108 между городами Персторп и Одерлюнга на юге страны. Потерявшиеся несушки заполонили участок шоссе на протяжении примерно семи километров, сообщает портал.

Полиция смогла найти водителя лишь через три часа. Ему пришлось вернуться на место происшествия и вместе с сотрудниками компании, которой принадлежал груз, заняться сбором кур.