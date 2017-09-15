В Швеции из грузовика тайком сбежала тысяча кур (2)
Происшествия | 15 сентября 2017 года, 13:07
В Швеции около тысячи кур непонятным образом сбежали из перевозившего их грузовика во время движения. Водитель при этом не заметил пропажи и узнал о случившемся лишь через несколько часов. Об этом сообщает портал Vesti.ru.
Инцидент произошел в ночь на 15 сентября на шоссе 108 между городами Персторп и Одерлюнга на юге страны. Потерявшиеся несушки заполонили участок шоссе на протяжении примерно семи километров, сообщает портал.
Полиция смогла найти водителя лишь через три часа. Ему пришлось вернуться на место происшествия и вместе с сотрудниками компании, которой принадлежал груз, заняться сбором кур.
Dina Koteloviča - Дура! Причем полная! Вот!
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Dina Koteloviča
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