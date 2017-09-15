Происшествия |

В четверг, 14 сентября, работники Курземского управления Рижской муниципальной полиции в ходе патрулирования микрорайона Дзирциемс, заметили машину, которая стояла в зоне действия знака "Остановка запрещена". Подъехав поближе, полицейские увидели, что в салоне находится спящий годовалый ребенок. Об этом сообщает портал Nra.lv.

Через 10 минут к машине подбежала женщина, которая объяснила, что не хотела будить ребенка, поэтому оставила его в салоне.

На мать был составлен административный протокол об оставлении без присмотра ребенка, не достигшего 7-летнего возраста, отмечает портал.

Закон предусматривает за данное правонарушение предупреждение или денежный штраф в размере 70 евро.

Также был составлен протокол о нарушении Правил дорожного движения.

Фото иллюстративное.