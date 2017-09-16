Происшествия |

В пятницу, возле одного из многоэтажных домов Риги была обнаружена женщина в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами, которая позже погибла, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СНМП).

Предполагается, что женщина могла выпасть из окна дома, передает радио MIX FM 102,7.

Также, вчера один человек получил тяжелые травмы - 51-летний мужчина после ссоры выпрыгнул в окно. В состоянии средней тяжести он был доставлен в больницу.

В целом за прошедшие сутки Служба неотложной медицинской помощи получила 1245 вызовов, 216 из которых были связаны с травмами и авариями.