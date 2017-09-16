Происшествия |

45-летний латвиец Олег Проколов, который почти два года назад пропал без вести на территории Франции, в начале сентября этого года был найден Страсбурге без признаков жизни. Об этом сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

Как рассказала волонтер Bezvests.lv из Франции, уроженка Латвии Линда Балтере, принимавшая активное участие в поисках, тело мужчины было обнаружено комиссарами Страсбургского полицейского участка две недели назад - в водоеме, неподалеку от больницы, в которой он проходил обследование. Экспертиза ДНК подтвердила, что найденный – это пропавший Олег. Его останки нашли почти два года спустя после заявления о пропаже.

Водитель грузовой фуры Олег Проколов пропал при неясных обстоятельствах, будучи в рабочей командировке. Известно, что с 9 ноября 2015 года мужчина находился в командировке на востоке Франции. Он доставил груз в коммуну Юрмат (находится в 37 км от Страсбурга) и после этого должен был вернуться назад, в Латвию, однако так и не вернулся.

Как раccказали организации Bezvests.lv друзья Олега, с которыми он периодически созванивался, последний раз мужчина выходил на связь 29 ноября 2015 года, за день до пропажи. В телефонном разговоре он сообщил, что находится в больнице в Страсбурге, недалеко от границы с Германией. Однако потом его телефоны (и личный, и рабочий) не отвечали, и о нем не было никаких вестей.

Коллеги Олега обнаружили машину с его личными вещами и документами в нескольких километрах от больницы, в которой он некоторое время находился, перегнали уже разгруженную фуру в Латвию, однако самого мужчину найти не смогли. Французским полицейским также не удалось выйти на его след.

Так и не дождавшись пропавшего сына домой, через полгода умерла мама Олега. Другие родственники отчаялись ждать вестей.

Сейчас стоит вопрос о транспортировке тела погибшего в Латвию, чтобы близкие могли его достойно похоронить.

"Если руководство транспортной фирмы, в которой Олег работал, выполнит свое обещание и оплатит расходы по доставке останков, родные будут очень признательны!", - рассказала тетя погибшего мужчины Анфиса.

Организация Bezvests.lv, а также портал Mixnews.lv выражает глубокие соболезнования родным и близким Олега Проколова.

Фото: facebook.com/bezvests.lv