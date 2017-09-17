Происшествия |

В Субботу вечером в Баварии неизвестный зашел в бар и устроил стрельбу по людям. Двое мужчин убиты. Еще две женщины получили ранения и госпитализированы. Об этом пишет Diena.lv.

Стрелявшему удалось скрыться с места преступления.

Мотивы стрелявшего неизвестны. Полиция и прокуратура ведут расследование инцидента.