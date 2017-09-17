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В Германии неизвестный открыл огонь по людям (3)

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Происшествия | 17 сентября 2017 года, 10:42

В Субботу вечером в Баварии неизвестный зашел в бар и устроил стрельбу по людям. Двое мужчин убиты. Еще две женщины получили ранения и госпитализированы. Об этом пишет Diena.lv.

Стрелявшему удалось скрыться с места преступления.

Мотивы стрелявшего неизвестны. Полиция и прокуратура ведут расследование инцидента.

Комментарии 3
eiroskeptiki.lv1 час назад
А германский электорат вновь изберёт таки да фрау Меркель. Боясь, кабы не было хуже. Впрочем, как и наш.
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Marija Reinvalds59 минут назад
Знаешь сколько беженцы пособие получают?! 2000 евро. У них тут сладкая жизнь, захотели, получили работу, захотели, поехали в отпуск и всё оплачивает государство. Захотели, перехали из квартиры в квартиру. Полиция к ним снисходительна, как и государство. Нам запрещено носить с собой складные ножи и другие средства самозащиты, кроме перцовых баллончиков...и если раньше они стоили 3 евро, то сейчас 7..в общем не удивлюсь, что это мигрант какой нибудь.
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Anna Solovjova1 час назад
Marija Reinvalds как ты там живёшь ?
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