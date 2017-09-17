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Сотрудники Добельского участка Земгальского регионального управления Госполиции вместе с земессаргами продолжают поиски мужчины, который в субботу отправился по грибы в лес между Бене и Лиелауце и не вернулся домой. Сообщает Nra.lv.

Как сообщила представитель Земгальского регионального управления полиции Иева Сиетниеце, вчера вечером мужчину искали при помощи вертолета с термовизором, но обнаружить его следов не удалось. Сегодня поисковые работы продолжаются.

Лаймонис Кайришс 1935 г. рождения 16 сентября ушел в лес около двух часов дня.

Получив информацию о пропаже мужчины, полиция в сотрудничестве с земессаргами начала активные поисковые мероприятия.

Рост мужчины - 162 сантиметра, волосы короткие, седые. На нем был белый джемпер с голубыми полосками и капюшоном, темные брюки, обувь темного цвета, кепка, с собой у него было белое ведро.

Полиция призывает откликнуться всех, кому что-либо известно о местонахождении Лаймониса Кайришса, по телефонам 110, 63004200 или 63004202.