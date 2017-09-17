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В субботу вечером на западе Лондона в городе Хаунслоу был арестован еще один подозреваемый в связи с терактом в лондонском метро. Мужчине 21 год. Об этом сообщает LA.lv.

Как писал Mixnews, Британская полиция также арестовала 18-летнего мужчину, который подозревается в теракте в лондонском метро.

В интересах следствия полиция не стала раскрывать более подробную информацию об арестованных, отметив, что граждане должны оставаться бдительными.

Напомним, взрыв прогремел на станции Parsons Green на западе Лондона в утренний час пик 15 сентября. При этом 29 человек получили не угрожающие жизни ранения и ожоги. По словам источников, самодельное взрывное устройство не сработало в полную силу.