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В начале сентября 2017 года в Страсбурге (Франция) найдено тело пропавшего в 2015 году латвийского дальнобойщика Олега Проколова.

Как отмечает волонтерская организация Bezvests.lv, тело 45-летнего гражданина Латвии было обнаружено комиссарами Страсбургского полицейского участка 2 недели назад, в водоеме, неподалеку от больницы, в которой водитель грузовой фуры проходил обследование.

Экспертиза ДНК подтвердила, что найденный — именно пропавший Олег. Его останки нашли почти два года спустя после заявления о пропаже. Эту инфомацию из Франции передала волонтер из Франции, уроженка Латвии — Линда Балтере.

Линда уже несколько лет живет с семьей во Франции, но связь с Латвией не разрывает. Объявление о пропаже во Франции латвийца, водителя грузовой фуры для нее не прошло незамеченным: женщина приняла чужую беду близко к сердцу и постаралась сделать все возможное, чтобы помочь в поисках соотечественника.

Несколько месяцев Линда плотно общалась и комиссариатом полиции Страсбурга, который вел розыск пропавшего латвийца. Но и французским полицейским не удалось выйти на его след.

Напомним, водитель грузовой фуры Олег Проколов пропал при неясных обстоятельствах, будучи в рабочей командировке. Он доставил груз, но домой в Латвию, вопреки ожиданиям родных, так и не вернулся.

После нескольких звонков из Франции близким в Латвию его телефоны — и личный , и рабочий — просто перестали отвечать. Коллеги из фирмы, в которой он работал, обнаружили машину с личными вещами водителя и документами в нескольких километрах от больницы, в которой водитель некоторое время находился, перегнали уже разгруженную фуру в Латвию, самого же дальнобойщика Проколова найти не удалось — ни сразу, ни долгие месяцы спустя.

Так и не дождавшись пропавшего сына домой, через полгода умерла мама Олега. Другие родственники отчаялись ждать вестей.

Известно, что с 9 ноября 2015 года пропавший без вести находился в командировке на востоке Франции. Доставил груз в город Урматт (в 37 км от г.Страсбурга) и должен был вернуться назад, в Латвию.

Фото: Bezvests.lv