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Смартфон с шокирующими селфи нашли рабочие на одной из улиц Краснодара. Включив мобильный телефон, они обнаружили фото мужчины, позирующего с предметами, похожими на части женского тела: кистью и головой. Рабочие с жуткой находкой обратились в полицию, передает РИА Новости.

В СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что владелец телефона уже задержан, им оказался 35-летний местный житель.

Проводится доследственная проверка.

Источник: Ria.ru.