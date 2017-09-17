Рабочие в Краснодаре нашли телефон с шокирующими селфи
Происшествия | 17 сентября 2017 года, 14:33
Смартфон с шокирующими селфи нашли рабочие на одной из улиц Краснодара. Включив мобильный телефон, они обнаружили фото мужчины, позирующего с предметами, похожими на части женского тела: кистью и головой. Рабочие с жуткой находкой обратились в полицию, передает РИА Новости.
В СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что владелец телефона уже задержан, им оказался 35-летний местный житель.
Проводится доследственная проверка.
Источник: Ria.ru.