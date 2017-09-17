Происшествия |

Два пассажирских поезда уже час стоят между станциями Vagonparks и Jāņavārti. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети Facebook.

"Пассажирский поезд Nr. 814 Rīga(15:25)-Krustpils(17:41) стоит между станциями Vagonparks и Jāņavārti. Поезд стоит уже час, никого не выпускают, что случилось - не ясно. Может ДТП. Второй поезд Nr. 6226 Rīga(15:44)-Lielvārde(16:44) также стоит без движения уже 40 минут возле станции Vagonparks", - пишет очевидец.

Обстоятельства случившегося выясняются.

В предприятие Pasažieru vilciens сообщили, что случилось ДТП и по этой причине произошла остановка пассажирских поездов. Детали происшествия не уточняются.

Движение поездов восстановлено.