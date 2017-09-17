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Лаймонис Кайришс 1935 г. рождения, который в субботу отправился по грибы в лес и не вернулся, найден мертвым в нескольких километрах от места пропажи, сообщила представитель Земгальского регионального управления полиции Иева Сиетниеце. Об этом пишет Nra.lv.

На теле мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти. Причины его смерти установит экспертиза.

Лаймонис Кайришс в субботу около двух часов ушел в лес между Бене и Лиелауце и пропал. Получив информацию о пропаже мужчины, полиция в сотрудничестве с земессаргами начала активные поисковые мероприятия, которые продолжались и в воскресенье.