Пропавший грибник найден мертвым в лесу (5)
Происшествия | 17 сентября 2017 года, 18:05
Лаймонис Кайришс 1935 г. рождения, который в субботу отправился по грибы в лес и не вернулся, найден мертвым в нескольких километрах от места пропажи, сообщила представитель Земгальского регионального управления полиции Иева Сиетниеце. Об этом пишет Nra.lv.
На теле мужчины не обнаружено признаков насильственной смерти. Причины его смерти установит экспертиза.
Лаймонис Кайришс в субботу около двух часов ушел в лес между Бене и Лиелауце и пропал. Получив информацию о пропаже мужчины, полиция в сотрудничестве с земессаргами начала активные поисковые мероприятия, которые продолжались и в воскресенье.
До чего людей довели! В таком возрасте и в лес пошел за едой.
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Чему тут удивляться. Довели страну и людей до крайности. Пожилые и старые люди постоянно инспектируют помойки(и не бомжи!!!!)).Это как то надо выжить,когда комм.платежи и лекарства в 2-3 раза превышают доходы и пенсии.
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Вот ты дебил,человек в таком почтенном возрасте просто пошел в лес по грибы,но смерть всегда приходит тогда когда её совсем не ждешь,а ты тут глумишся.
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