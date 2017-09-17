Происшествия |

В воскресенье вечером пассажирский поезд переехал мужчину. Об этом радио Baltkom сообщила представитель Государственной полиции Симона Гравите.

"Пассажирский поезд Nr. 814 Rīga(15:25) - Krustpils(17:41) сбил переходившего железнодорожные пути мужчину. Несчастный случай произошел возле железнодорожной станции Vagonu Parks", - сказала Гравите.

Мужчина скончался на месте. Детали происшествия выясняются.

Движение поездов восстановлено.