В Риге пассажирский поезд насмерть сбил мужчину (1)
Происшествия | 17 сентября 2017 года, 17:50
В воскресенье вечером пассажирский поезд переехал мужчину. Об этом радио Baltkom сообщила представитель Государственной полиции Симона Гравите.
"Пассажирский поезд Nr. 814 Rīga(15:25) - Krustpils(17:41) сбил переходившего железнодорожные пути мужчину. Несчастный случай произошел возле железнодорожной станции Vagonu Parks", - сказала Гравите.
Мужчина скончался на месте. Детали происшествия выясняются.
Движение поездов восстановлено.
Vagonu parks
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