Происшествия |

В Царникаве на морской берег выбросился большой тюлень, сообщает очевидец.

Пользователь социальной сети Facebook Ал Лапковский выставил на своей страничке фото и видео животного.

"Смерть всегда рядом", - прокомментировал свою публикацию Лапковский.

Как известно, большую часть своей жизни представители всех видов тюленей проводят в море. На сушу они выбираются только во время линьки и для размножения.

Фото и видео: Ал Лапковский