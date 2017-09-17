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В Царникаве к берегу прибило большого тюленя

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Происшествия | 17 сентября 2017 года, 19:01

В Царникаве на морской берег выбросился большой тюлень, сообщает очевидец.

Пользователь социальной сети Facebook Ал Лапковский выставил на своей страничке фото и видео животного.

"Смерть всегда рядом", - прокомментировал свою публикацию Лапковский.

Как известно, большую часть своей жизни представители всех видов тюленей проводят в море. На сушу они выбираются только во время линьки и для размножения.

Фото и видео: Ал Лапковский

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