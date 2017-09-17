В Царникаве к берегу прибило большого тюленя
Происшествия | 17 сентября 2017 года, 19:01
В Царникаве на морской берег выбросился большой тюлень, сообщает очевидец.
Пользователь социальной сети Facebook Ал Лапковский выставил на своей страничке фото и видео животного.
"Смерть всегда рядом", - прокомментировал свою публикацию Лапковский.
Как известно, большую часть своей жизни представители всех видов тюленей проводят в море. На сушу они выбираются только во время линьки и для размножения.
Фото и видео: Ал Лапковский