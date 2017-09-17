Происшествия |

В Гарциемсе в районе железнодорожного переезда произошла серьезная авария, сообщает корреспондент Mixnews.

По его словам машина вылетела с дороги и на несколько десятков метров улетела в лес. Автомобиль сильно разбит.

Представитель Государственной полиции прокомментировала ситуацию и отметила, что водитель не пострадал.

"Водитель не справился с управлением и на скорости слетел с дороги. Пострадавших в аварии нет", - сообщает представитель госполиции Симона Гравите.