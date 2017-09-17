В Гарциемсе произошло ДТП: машину выбросило в лес на десятки метров (1)
Происшествия | 17 сентября 2017 года, 20:44
В Гарциемсе в районе железнодорожного переезда произошла серьезная авария, сообщает корреспондент Mixnews.
По его словам машина вылетела с дороги и на несколько десятков метров улетела в лес. Автомобиль сильно разбит.
Представитель Государственной полиции прокомментировала ситуацию и отметила, что водитель не пострадал.
"Водитель не справился с управлением и на скорости слетел с дороги. Пострадавших в аварии нет", - сообщает представитель госполиции Симона Гравите.
Как всегда, решили грибы с фарами поискать.
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