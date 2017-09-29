Из-за утечки газа эвакуирован торговый центр Dole
Происшествия | 29 сентября 2017 года, 20:42
В пятницу вечером был эвакуирован торговый центр Dole, сообщила представитель Госполиции (ГП) Симона Гравите.
Она указала, что ответственные службы получили вызов о возможной утечки газа, поэтому посетители были эвакуированы.
Спасатели прибыли на место и констатировали, что из одной морозильной установки произошла утечка фреонового газа.
Никто не пострадал.
Было проведено проветривание помещений, торговый центр закрыт для посетителей.
фото очевидца
Источник: nra.lv