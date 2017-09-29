Происшествия |

В пятницу вечером был эвакуирован торговый центр Dole, сообщила представитель Госполиции (ГП) Симона Гравите.

Она указала, что ответственные службы получили вызов о возможной утечки газа, поэтому посетители были эвакуированы.

Спасатели прибыли на место и констатировали, что из одной морозильной установки произошла утечка фреонового газа.

Никто не пострадал.

Было проведено проветривание помещений, торговый центр закрыт для посетителей.

фото очевидца