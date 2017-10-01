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В результате обрушения заграждения на трибунах стадиона во французском городе Амьен, где проходил матч чемпионата страны по футболу между одноименным клубом и "Лиллем", пострадали 26 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP. Встреча в итоге была прервана.

Инцидент произошел вскоре после того, как на 15-й минуте матча футболист "Лилля" Фоде Балло Туре отметился забитым мячом. Болельщики гостевой команды толпой бросились к первым рядам арены, празднуя забитый гол. Ограждение не выдержало наплыва такого количества людей и рухнуло.

Пользователь социальной сети Twitter на своей страничке выложил видео снятое во время инцидента.

Marcó el Lille de Bielsa y en el festejo cedió la valla de la tribuna. 18 heridos, 3 de gravedad. Partido suspendidopic.twitter.com/da63tgmpkW — Walter Estigarribia (@EstigarribiaPy) 30 сентября 2017 г.

К стадиону оперативно прибыло большое число машин скорой помощи, которые доставили пострадавших в больницы.

Reuters со ссылкой на собственные источники передает, что в результате несчастного случая пострадали 18 человек, трое из них получили серьезные травмы.

Агентство также отмечает, что футболисты и тренер "Лилля" после прекращения матча вернулись на поле и подошли к болельщикам, остававшимся на гостевой трибуне.

Похожий инцидент произошел во Франции в 1992 году перед матчем кубка Франции между "Бастией" и "Марселлем". Тогда последствия были куда трагичнее: в результате обрушения трибуны погибли 18 человек.

Фото: Twitter