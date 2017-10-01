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В штате Калифорния в США в минувшую среду опубликовали результаты судмедэкспертизы, проведенной в рамках расследования уголовного дела о зверском убийстве 30-летней модели, уроженки Украины Яны Касьян.

С женщиной расправился ее гражданский супруг - 36-летний канадец Блейк Лейбел, который писал сценарии для голливудских фильмов. Как следует из медицинских документов, злоумышленник подверг украинскую красавицу жестоким пыткам и снял с нее скальп. Ранее похожий способ убийства Лейбел описывал в своем графическом романе.

Судмедэксперты также пришли к выводу, что злоумышленник буквально рвал зубами лицо жертвы. Следы укусов обнаружены на челюсти потерпевшей, пишет Newsru.com со ссылкой на The New York Post. Также убийца сливал кровь из тела жертвы.

По словам судмедэксперта Джеймса Райба, преступник снял скальп с черепа жертвы, причем обнаружить содранную кожу так и не удалось. Плоть была содрана до самых костей, сообщает The Independent.

Преступление, похожее на ритуальное убийство, было названо беспрецедентным по жестокости для мирного времени.

Напомним, Яна Касьян жила с Лейбелом в гражданском браке, причем менее чем за месяц до своей смерти модель родила Блейку ребенка.

Расправа над Яной напоминала ритуальное убийство. Обескровленное тело женщины было найдено 26 мая 2016 года в спальне Лейбела в доме на Холлоуэй-Драйв на западе Голливуда. Смерть бывшей киевлянки наступила от травмы головы и обильной кровопотери, а перед этим ее пытали в течение трех дней с использованием холодного оружия. Рядом с трупом находился и младенец, рожденный Яной.

Чтобы зайти в квартиру Лейбела, полиции пришлось выбивать дверь, которую он забаррикадировал изнутри мебелью.

В течение недели Блейк был арестован дважды. Еще 20 мая его задержали по подозрению в изнасиловании некой женщины. В тот же день сценариста отпустили под залог в 100 тысяч долларов. Яна, узнав о задержании супруга, собрала вещи и уехала с новорожденной дочкой к матери. Однако 24 мая она вернулась к Лейбелу, чтобы поговорить. Больше ее живой не видели.

Невредимого младенца полицейские нашли возле трупа Яны (хотя ранее сообщалось, что перед последним визитом к мужу Касьян оставила ребенка у родственников).

За пытки и убийство Лейбелу грозит смертная казнь, однако мужчина отрицает свою вину.

Фото: pexels.com