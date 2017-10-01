Происшествия |

В Марселе неизвестный с ножом напал на посетителей вокзала и смертельно ранил двоих из них. Прибывшим полицейским удалось его обезвредить, об этом пишет агентство Reuters.

Как сообщает агентство, сотрудники французских сил безопасности застрелили мужчину, который напал на людей с ножом на вокзале в Марселе. К сожалению, злоумышленник успел убить двоих посетителей вокзала.

Известно, что нападение убийца сопровождал выкриками "Аллах акбар".

В официальном Twitter марсельской полиции указывается, что на вокзале Сен Шарль проходит спецоперация. Там не стали сообщать детали, однако посоветовали людям не приближаться к месту происшествия.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коломб сообщил, что незамедлительно выезжает в Марсель, чтобы лично принять участие в расследовании.