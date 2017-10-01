В пригороде Рима прогремел взрыв
Происшествия | 1 октября 2017 года, 20:09
В воскресенье в жилом доме в окрестностях Рима прогремел взрыв, об этом сообщает ANSA.
По данным информационного агентства, в результате инцидента могли пострадать три человека. Двоих уже извлекли из-под обломков здания.
По предварительной версии, в одном из жилых домов взорвался газовый баллон.
В социальной сети Twitter очевидцы делятся фотографиями с места происшествия.
#velletri, #casa #esplode per una fuga di gas: tre feriti, uno è grave https://t.co/1Q7j1vfaDF— ilmessaggero (@ilmessaggeroit) 1 октября 2017 г.
На месте ЧП работают спасатели и пожарные.
Источник: Life.ru