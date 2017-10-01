Происшествия |

В воскресенье в жилом доме в окрестностях Рима прогремел взрыв, об этом сообщает ANSA.

По данным информационного агентства, в результате инцидента могли пострадать три человека. Двоих уже извлекли из-под обломков здания.

По предварительной версии, в одном из жилых домов взорвался газовый баллон.

В социальной сети Twitter очевидцы делятся фотографиями с места происшествия.

На месте ЧП работают спасатели и пожарные.

Источник: Life.ru