Происшествия |

Неизвестный открыл огонь по посетителям фестиваля кантри рядом с казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе. По словам местного шерифа, погибли более 50 человек, еще около 200 получили ранения. Стрелок убит во время спецоперации.

Ранее сообщалось, что в результате атаки поглибли 20 человек и еще около 100 получили ранения. Таким образом, стрельба в Лас-Вегасе стала крупнейшей в истории США по числу жертв.

Напомним, до настоящего времени самым крупным инцидентом такого рода считалась стрельба в гей-клубе Pulse в городе Орландо (штат Флорида), произошедшая в июне 2016 года. Тогда присягнувший на верность экстремистам Омар Матин убил 49 человек, еще 53 получили ранения.

На фотографиях с места событий, появившихся в соцсетях и фотобанках, видны люди, лежащие на земле в крови. Местные СМИ со ссылкой на очевидцев утверждают, что стрельба была интенсивной.

"Обойма за обоймой - пули летали повсюду", - приводят они слова одного из свидетелей произошедшего.

Информагентства сообщали, что стрелок открыл огонь по приехавшим к казино полицейским машинам с 32-го этажа находящегося рядом отеля. Полиция разбила рядом с казино оперативный штаб и начала спецоперацию.

Полицейские попросили не транслировать в сети и в эфире их перемещения, чтобы не раскрыть стрелку позиции спецназа. На время операции временно приостановил работу аэропорт, расположенный неподалеку от места происшествия.

В ходе спецоперации подозреваемого застрелили, однако полиция еще некоторое время просила не приближаться к казино и гостиничному комплексу, так как не исключала, что у убитого стрелка были сообщники. В итоге эти опасения не подтвердились.

По словам источников телеканала Си-би-эс в правоохранительных органах, стрелок оказался 60-летним пенсионером, ни разу не попадавшим в поле зрения полиции. Отмечается, что он был ветераном американской армии и не участвовал в боевых действиях где-либо.

Сейчас полиция разыскивает женщину, с которой видели подозреваемого, а также две машины, которыми он пользовался. Обыск у него дома пока не проводился. К расследованию подключилось и ФБР, но оно вернет его полиции, если не усмотрит в случившемся признаков терроризма.

Штат Невада, в котором находится Лас-Вегас, известен достаточно мягким законом об обороте оружия. Для покупки и ношения оружия в этом штате не нужна специальная лицензия. Кроме того, закон разрешает продажу автоматического оружия и не ограничивает размер магазина.

Источник: BBC.com.ru