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В рижском микрорайоне Кенгарагс задержан мужчина, который после серьезной ссоры с женой, вымещал свою злость на стоявшей во дворе дома машине, сообщает Госполиция.

Изначально пьяный мужчина был задержан в Кенгарагсе и помещен в изолятор временного содержания, но через три часа был отпущен.

После освобождения, мужчина отправился к своей жене, к ней в квартиру. Через какое-то время между обоими возник серьезный конфликт. В порыве гнева мужчина выбежал из квартиры, не в состоянии успокоится, выскочил во двор, вскарабкался на стоявшую рядом с подъездом машину и стал прыгать по ней (см. фото).

Пьяный вел себя достаточно громко, чем привлек внимание соседей, в том числе владельца авто, который и вызвал полицию.

На место прибыли сотрудники Кенгарагского участка полиции. Стражи порядка задержавшие мужчину, опьянение которого составило 1,5 промилле.

Отмечается, что и ранее мужчина 1981 года рождения попадал в поле зрения полиции за хулиганские выходки.

Начат уголовный процесс о порче чужого имущества. За такое правонарушение грозит 2 года тюремного заключения, или денежный штраф, или принудительные работы.

Сейчас дебошир находится в заключении.