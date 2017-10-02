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1 октября, незадолго до 21:00, работники Зиемельского управления Рижской муниципальной полиции получили вызов в кафе на Саркандаугаве, где подвыпившая мать не отдавала ребенка отцу. Об этом сообщает Rus.jauns.lv.

На месте событий отец ребенка рассказал полиции, что уже какое-то время не живет с матерью ребенка. У них есть общая 6-летняя дочь, которая ежедневно проживает с отцом, но в выходные отец привозит девочку к матери. В день событий мужчина неоднократно звонил бывшей подруге, чтобы договориться о времени, когда он может приехать за ребенком. Но женщина на телефонные звонки не отвечала. Позже выяснилось, что бывшая с двумя мужчинами находится в кафе на Саркандаугаве, где распивает пиво.

На вечеринку женщина взяла и свою дочь. Когда мужчина приехал за дочкой в кафе, разгорелся конфликт.

Во время переговоров собутыльники заступались за мать ребенка, поясняя, что они познакомились с женщиной всего три часа назад, и выглядело все так, что она способна позаботиться о дочке. От новоиспеченных друзей, также как и от женщины, исходил запах алкоголя.

Полиция заметила, что девочка одета не по погодным условиям - в тоненьком свитере. Женщина не смогла ответить, где куртка ребенка. Было очевидно, что о своем ребенке женщина позаботиться не может.

Учитывая низкую температуру воздуха на улице, девочку забрали в оперативное транспортное средство, чтобы она согрелась. Между тем женщина вышла из кафе и стала конфликтовать с отцом ребенка. В конфликт вовлеклись прохожие.

Мать ребенка пришлось доставить в дежурную часть, чтобы провести тест на концентрацию алкоголя на выдохе. Позже женщину было решено доставить в Рижский центр психиатрии и наркологии, чтобы проверить содержание алкоголя в крови клинически.

Женщина была недовольна тем, что ее поместили в отделение для временного задержания в автомобиле и ногами била по инвентарю и решеткам. Неоднократно женщину предупреждали о последствиях этого поступка, но она свои действия продолжала. В итоге ее пришлось заковать в наручники

После теста на алкоголь женщину снова доставили в дежурную часть, где на нее составили протокол об административном нарушении за нахождение в алкогольном опьянении и применили денежный штраф. Девочка была передана под надзор отца.

Материалы дела в связи с правонарушением, касающимся ребенка, были переданы Отделу по профилактике детских правонарушении Рижской муниципальной полиции.

Фото: pexels.com