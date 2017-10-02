Происшествия |

Сотрудники Государственной полиции в понедельник утром задержали молодого мужчину, который ударил ножом охранника супермаркета в Икшкиле, сообщили в Госполиции.

О произошедшем полиции сообщили очевидцы. Напавший на охранника мужчина был задержан на месте преступления. Пострадавшего доставили в больницу.

По информации полиции, подозреваемый украл в магазине кофе, но это заметил охранник и попытался задержать вора. В это время злоумышленник вытащил нож и вонзил его в ногу охраннику.

Задержанный мужчина 1995 г.р. уже имеет судимости за ограбления, кражи и причинение телесных повреждений.

Источник: Rus.Delfi.lv

Фото: pexels.com