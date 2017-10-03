Происшествия |

В Иманте у элитного кроссовера Porsche воры скрутили как фары, так и зеркала, об этом, как пишет nra.lv, написала пострадавшая в социальной сети Facebook.

"Вот уроды...и зеркала тоже...", - написала разгневанная владелица джипа.

Пользователи соцсети стали выражать сочувствие и активно комментировать неприятное известие, в то же время указывая, что такие машины, как Porsche, уж точно надо страховать, так как никакие стоянки в такой ситуации не спасут.

Позже публикация была удалена со страницы в Facebook.