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В Иманте воры "раздели" элитную машину (17)

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Происшествия | 3 октября 2017 года, 19:23

В Иманте у элитного кроссовера Porsche воры скрутили как фары, так и зеркала, об этом, как пишет nra.lv, написала пострадавшая в социальной сети Facebook.

"Вот уроды...и зеркала тоже...", - написала разгневанная владелица джипа.

Пользователи соцсети стали выражать сочувствие и активно комментировать неприятное известие, в то же время указывая, что такие машины, как Porsche, уж точно надо страховать, так как никакие стоянки в такой ситуации не спасут.

Позже публикация была удалена со страницы в Facebook.

Источник: nra.lv
Комментарии 17
Это только начало2 часа назад
Это только начало нашего будущего. Дело в том, что при низкой заработной плате и при отсутствии работы человек становиться на преступный путь по причине безисходности. Ведь общество может поделить всё поровну и тогда у всех будет и работа и средства, но нет, общество придумало капитализм - а будущее капитализма - это кризисы и революции. Кому-то такое будущее по душе, но явно не мне. Я за равенство, я за социализм.

Если например все будут получать в среднем поровну, то абсолютно у всех будет работа. Работа будет находить людей, а не люди работу. А пока жив капитализм, жадные мира сего буду терпеть от грабежей и насилия.
2
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Почему?1 час назад
Живут в крысятнике, а тачка - на все деньги, это не понты?
У нас, тоже такой жил: тачка крутая, а за квартиру заплатить нечем.
1
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Мудрец2 часа назад
Бизнесмен не должен быть скрягой. Пусть скажет спасибо, что таким образом расплатилась со вселенной. Могли эти люди ведь и напасть на воительницу. Пусть лучше так. Как говорит мой один хороший знакомый -"Спасибо Бог, что взял деньгами."
2
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