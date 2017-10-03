В Иманте воры "раздели" элитную машину (17)
Происшествия | 3 октября 2017 года, 19:23
В Иманте у элитного кроссовера Porsche воры скрутили как фары, так и зеркала, об этом, как пишет nra.lv, написала пострадавшая в социальной сети Facebook.
"Вот уроды...и зеркала тоже...", - написала разгневанная владелица джипа.
Пользователи соцсети стали выражать сочувствие и активно комментировать неприятное известие, в то же время указывая, что такие машины, как Porsche, уж точно надо страховать, так как никакие стоянки в такой ситуации не спасут.
Позже публикация была удалена со страницы в Facebook.
Источник: nra.lv
Если например все будут получать в среднем поровну, то абсолютно у всех будет работа. Работа будет находить людей, а не люди работу. А пока жив капитализм, жадные мира сего буду терпеть от грабежей и насилия.
У нас, тоже такой жил: тачка крутая, а за квартиру заплатить нечем.