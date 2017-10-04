Происшествия |

В Айзкраукле 23-летний местный житель Артур Кимелис. По словам крестной, он вышел из своего дома 2 октября 2017 года около трех часов дня, пояснив, что хочет немного поснимать на фотоаппарат. Назад так и не вернулся до сих пор и не подавал о себе никаких известий, сообщает поисковая организация Bezvests.lv на своей странице в Facebook.

Телефон работал до утра 4 октября, сейчас вне зоны. С собой молодой человек, кроме телефона, взял фотоаппарат и карманный нож.

Земгальское региональное управление Госполиции также ищет пропавшего без вести Артура Кимелиса 1994 года рождения, который 2 октября около 15 часов вышел из своего дома в Айзкраукле и до сих пор не вернулся.

ПРИМЕТЫ: Рост около 1,80 м, худощавого телосложения. Носит очки в черной оправе. Волосы длинные, примерно до плеч, собраны в хвост. Был одет в черное пальто, черные джинсы. На ногах были черные кеды.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь в поисках пропавшего парня, просят звонить по телефонам 110 в полицию или в BEZVESTS.LV