Происшествия |

В понедельник вечером, 2 октября, сотрудники участка полиции "Латгале" в ходе патрулирования территории заметили группу из четырех человек, находившихся в неадекватном состоянии.

В ходе проверки личных вещей одной из женщин стражи порядка нашли банку, в которой находились 82 свертка из фольги с веществом неизвестного происхождения. Задержанных лиц доставили в полицейский участок для выяснения всех обстоятельств, изъятое вещество передали на экспертизу.

Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество - это карфентанил, его вес составляет примерно четыре грамма.

Женщина 1979 г.р., у которой были найдены наркотики, ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов за употребление и хранение наркотических веществ, а также за кражи. За незаконное хранение наркотиков полиция начала уголовный процесс. Женщине грозит до трех лет тюрьмы, принудительные работы или денежный штраф. Задержанная находится в изоляторе.

Если результаты экспертизы подтвердят, что ее знакомые в момент задержания находились под действием наркотиков, будет начато административное делопроизводство.

Источник: Rus.delfi.lv

Фото: pexels.com-Free Download