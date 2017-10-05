В Вентспилсе на занятиях по плаванию в бассейне утонул ребенок (3)

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Происшествия | 5 октября 2017 года, 11:25

4 октября в малом плавательном бассейне в Вентспилсе на занятиях по плаванию утонул ребенок. Эту информацию подтвердил председатель правления Олимпийского центра Ventspils Улдис Бойтманис.

Ребенку была немедленно оказана медицинская помощь, но спасти его не удалось. Государственная полиция выясняла обстоятельства происшествия. Бойтманис пока воздержался от более подробных комментариев, поскольку заключения полиции у него нет.

Малый бассейн специально предназначен для обучения плаванию детей. Занятие, предназначенное для детей до 7 лет, проходило под руководством тренера.

Бойтманис охарактеризовал тренера как опытного и дипломированного специалиста, которой работает в данном бассейне три годы и до этого ни разу не ставил под сомнение свой профессионализм.

Вентспилсская дума сформировала специальную комиссию для выяснения причин несчастного случая.

После трагедии принято решение отменить все развлекательные мероприятия, приуроченные к 20-летнему юбилею олимпийского центра Ventspils.

Фото из Flickr

Комментарии 3
Denisova Julia1 час назад
Куда тренер смотрел??? Как можно было не заметить как ребенок тонит??????????
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Viktorija Viktorijaa1 час назад
Uzas kakoj!!! I kak posle takih slucajev doveritj rebenka treneru? Kakoje strawnoje gore roditeljam!!! :((((
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Veronika Sekreta1 час назад
Соболезнования семье! Ужас какое горе! :(
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