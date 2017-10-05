Происшествия |

4 октября в малом плавательном бассейне в Вентспилсе на занятиях по плаванию утонул ребенок. Эту информацию подтвердил председатель правления Олимпийского центра Ventspils Улдис Бойтманис.

Ребенку была немедленно оказана медицинская помощь, но спасти его не удалось. Государственная полиция выясняла обстоятельства происшествия. Бойтманис пока воздержался от более подробных комментариев, поскольку заключения полиции у него нет.

Малый бассейн специально предназначен для обучения плаванию детей. Занятие, предназначенное для детей до 7 лет, проходило под руководством тренера.

Бойтманис охарактеризовал тренера как опытного и дипломированного специалиста, которой работает в данном бассейне три годы и до этого ни разу не ставил под сомнение свой профессионализм.

Вентспилсская дума сформировала специальную комиссию для выяснения причин несчастного случая.

После трагедии принято решение отменить все развлекательные мероприятия, приуроченные к 20-летнему юбилею олимпийского центра Ventspils.

Фото из Flickr