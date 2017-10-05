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Сегодня около полудня на автодороге Гробиня-Берта-Руцава в Гробиньском крае в результате ДТП погибли три человека. На дороге полностью перекрыто движение, сообщила представитель Курземского регионального управления полиции Мадара Шершнева.

Автоавария произошла на дороге P113. Известно, что в ДТП участвовали два автомобиля. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и медики.

Grobiņas nov., Bārtas pag., a/c P113 (Grobiņa-Bārta-Rucava) 22.km CSNg dēļ pilnībā bloķēta satiksme. Aicinām izvēlēties citu maršrutu. — Valsts policija (@Valsts_policija) 5 октября 2017 г.

"Движение на дороге полностью заблокировано, поэтому призываем водителей выбирать другие маршруты движения", - добавила представитель полиции.