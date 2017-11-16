В Муцениеки пропала собака, хозяйка просит помочь (19)

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Происшествия | 16 ноября 2017 года, 13:43

21 сентября вечером в поселке Муцениеки Ропажского края пропала собака - джек-рассел-терьер, жесткошерстная (длинношерстная) девочка, пять лет, белая с коричневой головой.

Была в ошейнике с медальоном и номером телефона хозяев. Имеет зарегистрированный чип, все документы.

Спустя неделю, собаку, вероятно, видели в стороне Яунциемса Гаркалнского края, позже, возможно, в Межапарке. Больше не поступало никакой информации.

При наличии любой информации о пропавшем животном просьба звонить хозяйке Наталье по номеру 28811332.

Комментарии 19
Andrey Vasilev2 дня назад
Съели "соседи" у них пособие то маленькие!
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Натали Наталии2 дня назад
Сьели((((( беженцы
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Irina Polyakova2 дня назад
Прошел почти месяц...
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