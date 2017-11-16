Происшествия |

21 сентября вечером в поселке Муцениеки Ропажского края пропала собака - джек-рассел-терьер, жесткошерстная (длинношерстная) девочка, пять лет, белая с коричневой головой.

Была в ошейнике с медальоном и номером телефона хозяев. Имеет зарегистрированный чип, все документы.

Спустя неделю, собаку, вероятно, видели в стороне Яунциемса Гаркалнского края, позже, возможно, в Межапарке. Больше не поступало никакой информации.

При наличии любой информации о пропавшем животном просьба звонить хозяйке Наталье по номеру 28811332.