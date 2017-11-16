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Автоводителей призывают быть предельно внимательными на дорогах, так как на проезжей части образуется так называемый черный лед.

Сегодня утром пользователи соцсети Facebook публикуют такой призыв, снабжая посты фотографиями с мест аварий.

Предприятие Latvijas valsts ceļi также призывает автоводителей соблюдать осторожность, поскольку на дорогах Латвии может образоваться черный лед.

При температуре воздуха около 0 градусов или ниже, "черный лед" быстро образуется на мостах и проезжей части улиц, которые находятся вблизи водоемов и лесов.