Автоводителей предупреждают о "черном льде" на дорогах (1)
Происшествия | 16 ноября 2017 года, 09:41
Автоводителей призывают быть предельно внимательными на дорогах, так как на проезжей части образуется так называемый черный лед.
Сегодня утром пользователи соцсети Facebook публикуют такой призыв, снабжая посты фотографиями с мест аварий.
️Ceļi Latvijā šorīt ir apledojuši!️— BreakingLV (@breakinglv) 16 ноября 2017 г.
Avārija #Baloži #Latvija.
Vladiks Lavšuks (Facebook) pic.twitter.com/33gafQlS2X
Предприятие Latvijas valsts ceļi также призывает автоводителей соблюдать осторожность, поскольку на дорогах Латвии может образоваться черный лед.
При температуре воздуха около 0 градусов или ниже, "черный лед" быстро образуется на мостах и проезжей части улиц, которые находятся вблизи водоемов и лесов.
Достали,чёрный лёд,чёрный лёд.Просто обледенение
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