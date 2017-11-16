В Земгале собаки чуть не загрызли женщину (3)
Происшествия | 16 ноября 2017 года, 10:53
Вчера в Земгале две собаки серьезно покусали 64-летнюю женщину, об этом сообщила представитель Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.
Пострадавшая отправилась к соседям, однако не удостоверилась в том, что их собаки заперты. В итоге животные напали на женщину и ту с тяжелыми травмами доставили к специалистам в Ригу. Собаки покусали пострадавшей лицо и голову.
В общей сложности за прошедшие сутки Служба получила 1097 вызовов, 155 из которых были связаны с травмами.
Фото: pixabay.com
Собаки не виноваты. Они охраняли свою территорию. А ей самой нужно было удостовериться, заперты ли собаки.
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Если хозяева , не могут обезопасить своего гостья. То тут не о чем говорить.
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Что за Зэмгале, где опасно ходить?
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