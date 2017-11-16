Происшествия |

Вчера в Земгале две собаки серьезно покусали 64-летнюю женщину, об этом сообщила представитель Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола.

Пострадавшая отправилась к соседям, однако не удостоверилась в том, что их собаки заперты. В итоге животные напали на женщину и ту с тяжелыми травмами доставили к специалистам в Ригу. Собаки покусали пострадавшей лицо и голову.

В общей сложности за прошедшие сутки Служба получила 1097 вызовов, 155 из которых были связаны с травмами.

Фото: pixabay.com