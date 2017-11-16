Происшествия |

В субботу, 11 ноября, в участок "Курземе" Рижского регионального управления полиции поступила информация о том, что в одном из домов в Пардаугаве некий мужчина получил тяжелые ножевые ранения.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка выяснили, что в доме проходила вечеринка. Выпив две бутылки водки, один мужчина лег спать, а его приятель и подруга отправились еще за алкоголем. Когда третья бутылка уже была опустошена, мужчина взял нож и пырнул спящего друга в грудь. По его словам, пострадавший помешал ему своим храпом.

Сначала, проснувшись, мужчина даже не понял что произошло, пока не увидел свою окровавленную одежду. Подруга пострадавшего не растерялась и тут же вызвала скорую помощь. Медики сразу доставили мужчину в больницу.

Как оказалось, подозреваемый 1991 года рождения уже попадал в поле зрение полиции по причине хулиганства и оборота наркотиков. Следует также добавить, что во время задержания мужчина находился в сильном алкогольном опьянении.

Фото: pixabay.com