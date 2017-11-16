Происшествия |

Около 11 часов дня 12 ноября сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о нетрезвой женщине с двумя маленькими детьми. Вызвавшая полицию сообщила, что все они находятся на Агенскалнском рынке.

На месте событий полицейские заметили двух детей в возрасте примерно одного года и трех лет, а их мама с затуманенным взглядом бродила вокруг. Маму попросили позаботиться о детях. Женщина неохотно подошла к одной из девочек и, дернув за капюшон, потащила к себе. Затем, оставив младшую девочку с полицейскими, женщина отправилась за старшей дочерью, однако, завернув за угол, пропала из поля зрения и обратно не вернулась.

Одна из полицейских с маленьким ребенком осталась на месте, а остальные сотрудники отправились на поиски матери. Осматривая территорию рынка, сотрудники полиции обнаружили женщину со второй дочкой, прогуливающейся на другом конце рынка. Когда ее попросили вернуться за младшим ребенком, она стала кричать и ругаться. Когда же мать все-таки пришла забрать малышку, она легла на пол и отказывалась покидать территорию рынка. Полицейские взяли ее под руки и силой начали выводить, но женщина стала сопротивляться, вырываться, ударила полицейского ногой и пыталась укусить. Своим поведением она испугала девочек, и они стали плакать.

Мать детей была задержана и помещена в отсек временного содержания оперативного транспорта. Одновременно на место событий были вызваны работники Службы неотложной медицинской помощи проверить состояние здоровья девочек.

Сотрудники правоохранительных органов пытались связаться по телефону с отцом или бабушкой детей, которые могли бы взять на себя заботу о них. Но никто на телефонные звонки не отвечал.

Медики констатировали, что девочкам госпитализация не нужна. В момент, когда девочек решили отправить в кризисный центр, к полицейским подошли отец детей и бабушка. Мужчина заявил, что не знал, что мать с детьми отправилась на рынок в таком состоянии. Ничто не свидетельствовало и о том, что мужчина тоже употреблял алкоголь. Отцу разрешили забрать девочек, а чтобы убедиться в их безопасности, полицейские сопроводили мужчину с детьми до дома, где констатировали, что условия проживания детей – удовлетворительные.

Бабушка с сожалением отметила полицейским, что такое с ее дочерью случается не в первый раз. По будням молодая женщина ходит на работу и заботится о детях, а в выходные выпивает.

Нарушительница была доставлена в дежурную часть, где ей провели тест на содержание алкоголя на выдохе. Степень опьянения матери девочек составляла 3,32 промилле. Был составлен протокол об административном нарушении за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Одновременно материалы дела для оценки переданы работникам отделения детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.

Источник: riga.lv