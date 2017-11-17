Происшествия |

Сегодня, 17 ноября, около 8 утра из окна бизнес-центра Place Eleven, предположительно, с седьмого этажа выпала женщина. Не исключается, что она хотела проветрить помещение.

Как радио Baltkom сообшили в Госполиции, начат уголовный процесс, обстоятельства случившегося уточняются.

"Вызов в места происшествия поступил сразу после 8 утра. К сожалению, женщина скончалась. Погибшая работала в бизнес-центре", - сообщила представитель госполиции Элина Спрудзане.

Фото: skanste.lv